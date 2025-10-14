Acusados de estupro são presos

A Polícia Civil (PC) prendeu na noite de sexta-feira (10), em Osório, um homem acusado de ter estuprado a namorada. De acordo com a PC, a vítima teria se dirigido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde acionou a Brigada Militar (BM). Após ouvirem o relato da mulher, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o suspeito e efetuar a prisão preventiva.

Já na noite de domingo (12), outro homem foi preso na região acusado de estupro. Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) foram acionados para atender uma ocorrência sobre uma suposta briga de casal, ocorrida na região central do município. Ao chegarem ao local, uma mulher relatou aos agentes que havia sido agredida pelo companheiro. Ela apresentava hematomas no rosto e no braço.

Além disso, o suposto agressor também teria ameaçado um vizinho com uma faca, fato que foi confirmado pela vítima. O homem foi detido em posse da arma e levado a Delegacia de Polícia (DP). Durante depoimento, a mulher teria relatado que foi estuprada pelo companheiro. Diante da acusação, o casal precisou ser conduzido a UPA de Tramandaí, onde passaram por exames.

No final, os dois supostos estupradores foram presos preventivamente e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.