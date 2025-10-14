Mulher é esfaqueada em Tramandaí

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de sábado (11), após uma mulher de 39 anos ter sido esfaqueada, em Tramandaí. O crime ocorreu na residência da vítima, que fica na Rua Clayton Hoffmeister, no bairro Indianápolis. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, onde encontraram a mulher com ferimentos no pescoço e no braço.

A vítima foi socorrida pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Tramandaí (HT), onde permanece internada em estado estável, mas sem risco de morte. De acordo com a BM, a mulher relatou que foi esfaqueada pelo seu ex-companheiro. O suspeito, de 31 anos, teria arrombado uma janela, entrado em seu quarto e desferido os golpes enquanto ela dormia. Morando em uma casa nos fundos do mesmo terreno, o homem acabou fugindo após o crime. Os brigadianos chegaram a realizar buscas na região, mas não conseguiram localizar o sujeito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.