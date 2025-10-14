MEC adia anúncio de novos cursos de Medicina

Não foi desta vez que o Campus Osório do Centro Universitário Cenecista (Unicnec) recebeu a confirmação de que irá receber o curso de Medicina. Previsto para acontecer neste mês, o anúncio das instituições que irão receber o novo curso de Graduação acabou sendo adiado pelo Ministério da Educação (MEC).

Conforme foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (10), a divulgação das universidades contempladas deverá ocorrer no período de 120 dias (quatro meses), ou seja, somente em fevereiro de 2026. Em entrevista a uma rádio da cidade, a reitora do Unicnec, Ludinara Scheffel, afirmou que segue confiante e que acredita que o Campus Osório possa receber o curso de Medicina.

Enquanto o anúncio não ocorre, o Unicnec se prepara para a implementação de cinco novos cursos, todos de maneira híbrida (presencial e online). São eles: Gestão de Negócios Imobiliários, Gestão Hospitalar, Gestão Portuária, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

CRÉDITO: Divulgação