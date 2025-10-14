Homem morre afogado em rio

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na tarde de quinta-feira (9), após um homem desaparecer nas águas do Rio Palmares, no município de Palmares do Sul. Segundo testemunhas, o indivíduo, de 50 anos de idade, estaria tentando atravessar o rio, quando sofreu dificuldades no meio do percurso. Ele chegou a gritar por socorro, antes de submergir.

Após serem chamados, os bombeiros iniciaram às buscas. Com auxílio de botes e uma moto aquática, os mergulhadores conseguiram encontrar o homem, já na noite de quinta. Infelizmente, ele acabou morrendo afogado. Morador de Palmares, o indivíduo sofria de problemas psicológicos. Vale ressaltar que nome da vítima não foi divulgado.

CRÉDITO: CBM