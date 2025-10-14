Traficantes são presos na região

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (9), dois indivíduos foram presos durante ações distintas realizadas nos municípios de Arroio do Sal e Capão da Canoa. Ambas as prisões por efetuadas pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Em Arroio do Sal, os Policiais Militares (PMs) foram acionados após receberem informações de que um homem estaria traficando no bairro Rondinha. Após buscas, os brigadianos localizaram e abordaram o suspeito. O sujeito, de 21 anos, foi preso com cinco porções de cocaína e 20 pedras de crack. Além das drogas, também foram apreendidos dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

De acordo com a BM, o criminoso, natural do estado de Goiás (GO), tem antecedentes por furto, ameaça e desobediência. Já em Capão, outro homem, de 33 anos, foi detido em posse de 112 pedras de crack. Conforme a Brigada, o indivíduo tem passagens por lesão corporal, furto e tráfico.

Homem foi preso em Capão da Canoa com 112 porções de entorpecentes.

PRISÕES EM OSÓRIO

Na sexta (10), a BM prendeu três pessoas em Osório. A ação contou com participação dos agentes da Polícia Civil (PC) e ocorreu durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado no bairro Serramar. No local os policiais apreenderam: quatro porções de maconha, 15 porções de cocaína, diversos objetos, incluindo uma balança de precisão e um celular, assim como 854 reais em dinheiro.

Entre os presos, está uma mulher de 35 anos, que tem antecedentes por vias de fato e posse de drogas. Já os outros criminosos tratam-se de dois homens, ambos de 27 anos. Eles acumulam passagens por lesão corporal, posse irregular de arma de fogo e posse de entorpecentes.

Trio foi detido em Osório com dinheiro, objetos e 15 porções de cocaína.

QUATRO PESSOAS SÃO PRESAS EM CARAÁ

Ainda na sexta-feira, o 8º BPM prendeu uma mulher e três homens na cidade de Caraá. As ações distintas ocorreram no bairro Rio dos Sinos e na localidade de Vila Divineia. Ao todo, foram recolhidos: um pé de maconha, aproximadamente 300 porções de drogas, uma balança de precisão, duas câmeras de vigilância, quatro celulares e R$ 112,00.

Ação em Caraá apreendeu dinheiro, objetos, e cerca de 300 porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

Na noite de sábado (11), os agentes do 1º Batalhão de Polícia de Choque realizavam patrulhamento no bairro Costa do Sal, em Cidreira, quando flagraram um homem fugir ao perceber a presença da viatura. Os PMs agiram rápido e conseguiram capturar o indivíduo antes que ele conseguisse fugir.

O sujeito, que já tinha antecedentes por homicídio e tráfico, foi detido com um tijolo e 28 porções de maconha. Além do material ilícito, os policiais também confiscaram uma faca, duas balanças de precisão, seis celulares, materiais para embalar os entorpecentes e 114 reais.

Homem foi preso em Cidreira com dinheiro, objetos e mais de 400g de maconha.

Já na tarde de domingo (12), a BM prendeu mais um traficante na região. O 8º BPM foi acionado após receber informações de que um indivíduo estaria transportando drogas a bordo de um automóvel Fiat Pálio. Após buscas, o veículo foi localizado.

Durante a tentativa de abordagem, o sujeito desobedeceu a ordem de parada, dando início a uma perseguição, que só terminou no bairro Caravágio. Conforme a Brigada, durante a fuga, o homem teria entrado em uma rua interditada para comemorações do Dia das Crianças, colocando em risco a integridade de todos. Felizmente, ninguém se feriu.

Em consulta ao sistema foi constatado que o condutor do veículo, de 22 anos, estava foragido da Justiça após ter rompido a tornozeleira eletrônica que estava usando. No carro foram encontradas nove buchas de cocaína e 18 pedras de crack. Além das drogas, o automóvel também foi recolhido. Diante dos fatos, o indivíduo, que também possui antecedentes por posse e tráfico de entorpecentes, foi preso.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde vão permanecer a disposição da Justiça.

Ação em Osório apreendeu carro, nove buchas de cocaína e 18 pedras de crack.

CRÉDITOS: BM