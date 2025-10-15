Manutenção na rede de energia elétrica poderá causar oscilação no abastecimento de água durante a tarde desta quarta-feira em Atlântida Sul

Uma manutenção na rede elétrica programada pela Equatorial poderá causar oscilação ou interrupção no fornecimento de água durante a tarde desta quarta-feira, 15, em Atlântida Sul, em Osório. A previsão da concessionária de energia é de que a eletricidade seja restabelecida no final da tarde. A distribuição de água deverá ser retomada gradualmente pela Corsan, após o retorno da luz e à medida que os reservatórios recuperarem os níveis adequados de armazenamento.

Para outras informações, podem ser usados os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, Agência Virtual cliente.corsan.com.br, WhatsApp (51) 99704-6644 e ligações gratuitas pelo 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.