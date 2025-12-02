Sessão da Câmara terá votação de Projeto de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (2) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação do Projeto de Lei (PL) no 149/2025. De autoria do vereador Danjo Renê (MDB), o texto institui o Dia Municipal de Combate à Intolerância Afro-Religiosa.

De acordo com o PL, a data será comemorada, anualmente, em 29 de setembro, devido ao Dia do Orixá Xangô Aganju. O projeto, assim como todas as demais preposições, está disponível, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (5).

CRÉDITO: Ascom CMVO

