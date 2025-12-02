Servidoras são presas por desvio de merenda escolar

Duas mulheres foram presas pela Polícia Civil (PC) durante a última quinta-feira (27/11), em Balneário Pinhal. De acordo com a PC, as servidoras municipais estariam desviando merenda de uma escola da cidade. As prisões foram efetuadas após denúncia realizada pela prefeitura de Pinhal., sendo a dupla localizada na Praia de Magistério. Durante a ação foram apreendidos produtos que seriam utilizados na preparação da merenda, assim como lanches prontos para consumo dos estudantes.

Conforme o Executivo balneário-pinhalense, ambas as servidoras foram afastadas de seus cargos e responderão a Processo Administrativo Disciplinar. Vale ressaltar que os nomes das presas, assim como seus cargos, não foram divulgados. Após serem ouvidas na Delegacia, as mulheres foram conduzidas ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

CRÉDITO: PC