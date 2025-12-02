Seis pessoas ficam feridas durante festa campeira

As pessoas que estavam prestigiando o 1º Duelo Rei da Terra do Abacaxi, em Terra de Areia, durante a noite de sábado (29/11), levaram um baita de um susto quando um trailer de lanches começou a pegar fogo. Imediatamente, os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) se deslocaram até o Acampamento do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Porteira do Litoral para iniciarem o combate às chamas.

Ao menos, seis pessoas acabaram ficando feridas, sendo duas em estado mais grave. Uma delas teve cerca de 30% do corpo queimado, sendo encaminhada ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, onde segue internada. A causa do incêndio não foi identificada. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.

CRÉDITO: Divulgação