Polícia evita ataque à escola

OSÓRIO – Um homem de 18 anos de idade foi preso pela Polícia Civil (PC) durante a madrugada da última quinta-feira (27/11). De acordo com o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo foi detido em uma residência localizada no distrito de Atlântida Sul com diversas armas brancas, incluindo: facas, machadinhas e espadas.

Segundo João Henrique, os objetos seriam utilizados em um possível ataque a uma escola do município. Vale ressaltar que o nome da instituição de ensino não foi divulgado. Após ser ouvido na Delegacia da cidade, o sujeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

CRÉDITO: PC