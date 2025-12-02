Pessoa morre durante ataque a residência

Uma residência localizada em Nova Tramandaí foi alvo de criminosos durante a madrugada de domingo (30/11). De acordo com a Brigada Militar (BM), indivíduos teriam chegado ao imóvel localizado na esquina da Rua Rio de Janeiro com a R. Perimetral abordo de dois veículos.

Moradores relataram que os homens teriam disparado vários tiros contra a casa, ateado fogo e fugido logo em seguida. Acionados, os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram até o local para combater as chamas, evitando que o fogo se espalhasse e atingisse outros imóveis. Durante os trabalhos, um corpo foi encontrado carbonizado. Diante da situação, o cenário foi isolado para realização da Perícia.

O cadáver foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML) de Osório, onde passará por necrópsia para identificação da vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e a Polícia Civil (PC) deu início as investigações. Vale ressaltar que nenhum suspeito de envolvimento no crime foi identificado e/ou preso até o momento.

