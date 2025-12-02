Personalidades Negras do Litoral são homenageadas

OSÓRIO – Para encerrar a programação do mês da Consciência Negra, o auditório do Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) recebeu na noite de quinta-feira (27/11), a Homenagem às Personalidades Negras do Litoral Norte. A honraria é promovida pela Frente Parlamentar dos Povos e Comunidades Tradicionais da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), sendo organizada pelo Gabinete do deputado Zé Nunes.

Em sua sexta edição, a iniciativa homenageou 46 nomes de destaque do Litoral Norte gaúcho e região. Entre eles, seis são do município osoriense, incluindo a vereadora Professora Isabel. Além dela, também foram contemplados com o prêmio: Maria Lorena Pereira Munari, Michele de Oliveira dos Santos, Pai Fabiano de Odé, Rainha Ginga Francisca Dia e Tribo Maçambiqueira.

Na ocasião, além das premiações, os presentes puderam acompanhar as apresentações de tambores com tambores com Pai Pimpo de Oxum e Pai Paulinho de Odé, assim como de Mestre Ivan Therra, Jasmine Vasconcelos e do Odara Trio. Representando o Executivo local, o vice-prefeito, Ed Moraes, e o secretário de Agricultura, João Fernando Marques (Dada), prestigiaram o evento.

CRÉDITO: Jean Lazarotto