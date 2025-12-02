Litoral Norte recebe novos policiais

O 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu o reforço de oito agentes das equipes das Patrulhas Especiais (Patres). Os Policiais Militares (PMs) foram apresentados na tarde de sexta-feira (28/11), na sede do 8º BPM, em Osório. Na ocasião, os PMs foram recebidos pela comandante interina, a major Rúbia do Nascimento Bruck, juntamente com o comandante da 3ª Companhia Policial-Militar (Cia/PM), o capitão Walyson Silva. De acordo com a Brigada Militar (BM), os agentes vão atuar na cidade de Cidreira.

CRÉDITO: BM

