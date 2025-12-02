Largo dos Estudantes recebe abertura da programação do Dezembro Vermelho

OSÓRIO – Dezenas de pessoas estiveram no Largo dos Estudantes Sônia Chemale durante a manhã de sábado (29/11) para acompanhar a abertura da programação do Dezembro Vermelho na cidade. Ao longo do mês, a Secretaria Municipal irá realizar uma série de atividades de combate e prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Na ocasião, a Unidade Móvel de Saúde (UMS) esteve disponibilizando a realização de Testes Rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites, etc), assim como aferição de pressão arterial e aplicação de vacinas (Tríplice Viral, HPV, Hepatite B, Febre Amarela e Antitetânica). Além disso, foram distribuídos panfletos com os principais cuidados e prevenções do HIV/Aids e demais ISTs.

Na manhã de segunda-feira (1º), o Campus do Instituto Federal do RS (IFRS) recebeu a palestra ‘HIV/AIDS – Será que ainda precisamos falar sobre isso?’. Já na sexta (5), a programação terá sequência, com uma oficina sobre PEP e PrEP na Atenção Primária em Saúde (APS). A atividade é voltada para os servidores municipais de Saúde e acontecerá das 13h e 30min às 15h, no auditório do Posto Médico Central (Rua Garibaldi, no 255, bairro Sul Brasileiro).

CRÉDITO: PMO