CRPO inicia Operação de final de ano

A Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) gaúcho, lançou na última quinta-feira (27/11), a Operação Papai Noel. Realizado até o dia 31 deste mês, o trabalho visa o combate a furto e roubos em áreas comerciais, proporcionando mais segurança à lojistas e consumidores. Neste período, a BM orienta a população que redobre os cuidados ao carregarem dinheiro, bolsa, celulares e outros objetos.

Para dar início as ações, foram realizados atos em seis cidades da região: Cidreira, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí, Capão da Canoa e Torres, sendo as três primeiras com participação dos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), e as demais com a presença dos Policiais Militares (PMs) do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Agentes do 8º BPM realizaram ato em Osório e outros dois municípios do Litoral.

CRÉDITOS: BM