Cinco pessoas são presas e adolescente é apreendido por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sexta-feira (28/11), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) fecharam um laboratório clandestino que funcionava em Capão da Canoa. Ao todo, duas pessoas foram presas, sendo apreendidos mais de 6,9 quilos (kg) de entorpecentes.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) foram acionados após receberem informações de que um automóvel Audi de cor prata estaria sendo utilizado para transportar materiais ilícitos. Após buscas, o veículo foi localizado e abordado. No carro estavam dois homens, de 21 e 24 anos, respectivamente. Durante a abordagem, a dupla teria confessado que realizava a fabricação de drogas em um endereço da cidade.

Imediatamente, os brigadianos foram até o local, onde confirmaram o crime. Ao todo, foi apreendido aproximadamente 6,9kg de drogas, incluindo: maconha, cocaína, haxixe e ecstasy, assim como substâncias, como: estearato de magnésio, celulose e adrenalina, além de uma prensa manual, embalagens para fracionamento dos entorpecentes, seis balanças de precisão, dois coldres para armas, um aparelho celular e 264 reais em dinheiro.

Indivíduo foi preso em Santo Antônio carregando dinheiro, celular e oito porções de crack.

AÇÕES DO 8º BPM

Na tarde se sábado (29/11), os agentes realizavam patrulhamento em Santo Antônio da Patrulha, quando flagraram dois indivíduos trocando objetos suspeitos. Ao perceber a presença dos PMs, um dos homens conseguiu fugir. Já o outro acabou sendo abordado e preso em posse de oito porções de crack. Além da droga, os brigadianos também confiscaram o celular do sujeito e uma nota de 20 reais. Conforme a BM, o criminoso, de 27 anos, já possuía antecedentes por roubo e tráfico.

Já na noite de sábado, um homem, de 25 anos, e um adolescente, de 12 anos, foram detidos pelo 8º BPM, durante ação em Osório. Com a dupla os policiais apreenderam uma bolsa com 106 gramas (g) de maconha, três celulares, três cartões e R$ 75,00.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, cartões, celulares e mais de 100g de crack.

OUTRAS PRISÕES

Ainda na noite de sábado, um indivíduo de 27 anos foi preso pelos agentes das Patrulhas Especiais (Patres) carregando 537 porções de crack, totalizando 336g de entorpecentes. Além do material ilícito, os PMs também apreenderam uma mochila contendo uma balança de precisão, uma câmera de monitoramento, três celulares e um rolo plástico para embalar os entorpecentes. A prisão ocorreu no bairro Parque dos Pinus, em Cidreira.

Todos os indivíduos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências, e posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Policiais apreenderam objetos e 537 porções de crack durante ação em Cidreira.

CRÉDITOS: BM