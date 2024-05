Sessão da Câmara terá entrega de Votos de Congratulações

OSÓRIO – Nesta terça-feira (21), o Plenário Francisco Maineri receberá mais uma Sessão da Câmara de Vereadores. Durante a Sessão serão votadas dezenas de proposições. A Sessão também contará com a entrega de Votos de Congratulações. Serão homenageados, por meio dos Requerimentos 043 e 045/2024, o 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Brigada Militar e o senhor Nilton Alves da Silva (in memorian).

A Sessão será aberta a toda comunidade, tendo início às 19h. Quem quiser, pode acompanhar de maneira online, na Página do Facebook ou no Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório. A matéria completa sobre a Sessão e a entrega das honrarias você poderá conferir na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (31).