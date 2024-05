Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre quinta (23) e sábado (25), sete pessoas (seis homens e uma mulher) foram presas na região, durante ações nos municípios de Capão da Canoa, Imbé, Mostardas e Tramandaí.

A primeira prisão ocorreu na noite de quinta-feira, em Capão. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) abordaram um indivíduo no bairro Santa Luzia. O sujeito, de 19 anos, já tinha antecedentes por tráfico. Com ele foram apreendidas 64 pedras de crack, 25 porções de maconha, além de uma balança de precisão e R$ 20,00.

Já na madrugada de sexta (24), os Policiais Militares (PMs) do 2º BPAT abordaram um automóvel Gol, que trafegava pelo bairro Imara, em atitude suspeita. No veículo estavam um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 22 anos, ambos com passagens pela Polícia. Com o casal foram apreendidas 22 porções de cocaína, dois aparelhos celulares e 20 reais.

OUTRAS PRISÕES

Ainda na sexta-feira, mais dois homens foram detidos pela BM. Pela manhã, a Brigada recebeu a informação de que um indivíduo estaria andando armado no bairro Mariluz, em Imbé. Imediatamente, os Brigadianos foram até o local, onde flagraram o sujeito. Ao avistar as viaturas, o criminoso tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Ele estava carregando um revólver calibre 38 milímetros em sua cintura.

Além da arma, os PMs também apreenderam com o homem seis munições, uma porção de maconha e um celular. Não bastasse isso, o sujeito, de 28 anos de idade, possuía um mandado de prisão em aberto. Conforma a BM, ele possui antecedentes por diversos crimes, incluindo homicídio, roubo e furto.

Já na noite de sexta, houve mais uma prisão, desta vez em Mostardas. A prisão, efetuada pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), ocorreu após denúncia de tráfico na Vila Joia. Ao chegarem ao local, os Brigadianos flagraram um homem vendendo os entorpecentes para outro.

A dupla, ao avistar os PMs, saiu correndo, com o comprador conseguindo escapar. Já o traficante, de 24 anos, foi capturado e preso. Com ele foi apreendido um pote contendo 50 porções de drogas, sendo 41 de maconha e nove de cocaína. Também foram apreendidas cinco munições calibre nove milímetros, além de uma quantia em dinheiro.

CERCA DE 300 PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

Na madrugada de sábado (25), um homem, de 35 anos, foi detido próximo a uma lancheria de Tramandaí. O sujeito, com passagens por ameaça, roubo e apropriação indébita, estava carregando uma mochila contendo: 276 porções de maconha, 1,2 mil embalagens para guardar as drogas, uma balança de precisão, um celular e um notebook.

Ação em Tramandaí apreendeu objetos e 276 porções de maconha.

OUTRA PRISÃO

Já na noite de sábado, a Brigada efetuou mais uma prisão por tráfico na região. Em outra ação realizada em Imbé, os policiais receberam informações de que um indivíduo estaria traficando no bairro Harmonia. Após buscas, os brigadianos localizaram e prenderam o sujeito com 34 gramas de cocaína. Além da droga, foram apreendidos: uma balança de precisão e um simulacro de pistola. O traficante, de 38 anos, também tem antecedentes por roubo e receptação.

Todos os criminosos presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.