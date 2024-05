Seleção Brasileira de Futebol de Cegos conhece seus primeiros adversários na Paralimpiada

Foi realizado no sábado (25), o sorteio dos grupos do Futebol de Cegos dos Jogos Paralímpicos de Paris. As partidas acontecerão na Arena Montada na Torre Eiffel, com início no dia 1º de setembro, sendo a final marcada para ocorrer em 07/09. A seleção brasileira, única campeã da modalidade, vai em busca do seu sexto ouro.

Comandado pelo craque osoriense Ricardinho, o Brasil está no grupo A e estreia no dia 01/09, contra a Turquia, a partir das 13h e 30min. Na primeira fase, a seleção ainda irá encarar a anfitriã França, em 02/09 (às 15h e 30min), e encerrará sua participação contra a China, no dia 03/09 (às 13h e 30min).

Já a chave B é composta por Argentina, Colômbia, Japão e Marrocos. Lembrando que os dois melhores países de cada grupo avançarão para as semifinais, onde os vencedores disputarão o ouro, enquanto os perdedores duelarão pela medalha de bronze.

PREPARAÇÃO

No domingo (26), teve início o Grand Prix de Futebol de Cegos. A competição é organizada pela Federação Internacional dos Desportos para Cegos (sigla em inglês IBSA) e serve de teste para a Paralimpiada. Os jogos acontecem na cidade francesa de Schiltigheim e seguem até 1º de junho, quando ocorrerão as finais.

Em formato idêntico ao da Paralimpiada, o torneio conta com sete das oito seleções que disputarão os Jogos de Paris. A exceção é o Marrocos, substituído pela Tailândia. Pensando na Paralimpiada, o técnico Fábio Vasconcelos optou por poupar Ricardinho e não o levar para a competição. No ano passado, o osoriense teve uma lesão no joelho, a qual o deixou fora de algumas competições, incluindo o Mundial da modalidade. Juntamente, com Jefinho (outro poupado), o craque ficou treinando em João Pessoa (PB), casa da Seleção Permanente.

Na chave B, o Brasil estreou com vitória sobre a Tailândia por 4 a 0. Devido a forte chuva que atinge a região, o duelo contra a Colômbia que aconteceria às 11h de segunda (27) precisou ser adiado. A seleção brasileira volta à quadra nesta terça-feira (28), quando encarará a França, a partir das 15h. Na quinta-feira (30), ocorrerá as semifinais, com os jogos marcados para às 13h e 15h. Já as finais acontecerão no sábado (01/06), com a disputa do 3º lugar iniciando às 11h e a decisão às 15h. Todo o Grand Prix pode ser assistido de maneira gratuita no Canal do Youtube da IBSA.