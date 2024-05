Rota do Sol segue com trechos interditados

As chuvas que castigam todo o Estado seguem provocando danos e alterações no tráfego das rodovias estaduais gaúchas. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), até o final da tarde de segunda-feira (27), eram 64 trechos em 36 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas, pontes e balsas.

No Litoral Norte gaúcho apenas a ERS-486 (Rota do Sol) encontra-se com bloqueios. Ao todo são dois trechos da rodovia que estão em obras, ambos no município de Itati. No quilômetro 09, o bloqueio é total após rompimento de uma ponte. Já no quilômetro 15, o bloqueio é parcial, com o trânsito funcionando em sistema Pare e Siga.