Projeto de Lei propõe selo para incentivar consumo de produtos gaúchos

Em meio a crise que o Rio Grande do Sul está passando, o deputado Luciano Silveira (MDB) protocolou, junto à Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), o Projeto de Lei no 152/2024. O texto, que cria o selo ‘Produto Gaúcho’, tem como objetivo incentivar a economia gaúcha, por meio da comercialização dos nossos produtos dentro e fora do Estado.

Segundo o PL, será feita uma padronização da marca, dando mais credibilidade à divulgação dos produtos do RS. A marca será facultativa, de forma a não gerar despesas compulsórias às empresas. Ela é vista como uma grande oportunidade para o empreendedor colocar em suas embalagens a bandeira do Rio Grande do Sul, junto com o nome de seu produto. “Ao identificar os produtos como gaúchos, as empresas do RS não estarão apenas mostrando engajamento com o estado, em um momento difícil, ou aproveitando uma oportunidade de marketing. O produto gaúcho sempre se destacou pela sua qualidade. E não há momento mais propício do que esse para destacar essa qualidade”, justificou Luciano.