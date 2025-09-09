Sessão da Câmara não terá votação de Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (9) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará somente com a votação de um Requerimento e um Pedido de Indicação, não havendo votação de Projetos de Lei (PLs).

As preposições estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

CRÉDITO: Ascom CMVO