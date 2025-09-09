Reunião entre prefeitura e Brigada Militar discute trânsito de Osório

OSÓRIO – O coordenador de Trânsito do Município, Alcimar Lorenzato, esteve na tarde da última sexta-feira (5) visitando a sede de 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Na ocasião, ele esteve reunido com o comandante do Batalhão, o tenente-coronel Luiz César Lima dos Santos, e a subcomandante do 8º BPM, a major Rubia Bruck.

Durante o encontro foi discutida a possibilidade da realização de ações integradas de fiscalização e melhorias no trânsito da cidade. Uma das medidas propostas foi a da implementação de sistemas de cercamento eletrônico e videomonitoramento urbano na cidade. Conforme o tenente-coronel Luiz César, o serviço poderá contribuir “significativamente” para a redução de irregularidades, aumentando a segurança de motoristas e pedestres.

Para se ter uma ideia, somente em 2025, a Brigada Militar (BM) registrou mais de 2,3 mil infrações do trânsito de Osório. Entre as irregularidades mais recorrentes estão o estacionamento na contramão, em frente a garagens, em fila dupla, sobre faixas de pedestres e em desacordo com a sinalização vigente.

CRÉDITO: BM