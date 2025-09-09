Traficantes são presos no Litoral

As Forças de Segurança seguem intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na manhã de sábado (6), a Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) realizava patrulhamento na cidade, quando flagrou um homem em atitude suspeita caminhando pelo bairro Parque dos Presidentes.

Ao avistar a viatura, o sujeito mudou de direção, se livrando de um objeto que estava carregando. Desconfiados, os guardas resolveram abordá-lo e encontraram com ele porções de crack. Conforme a GMT, no pacote descartado pelo homem foram encontradas mais porções do mesmo material ilícito, totalizando 127 pedras de crack.

O criminoso foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Na tarde de domingo (7), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) fecharam um ponto de tráfico no município de Palmares do Sul. A ação ocorreu durante a Operação Cerco Fechado. De acordo com a Brigada Militar (BM), os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento no município, quando flagraram um homem fumando crack no pátio de um imóvel localizado na Rua Luiz Manoel Teixeira Filho.

Ao perceber a presença dos brigadianos, o sujeito tentou fugir, mas acabou sendo capturado e preso carregando uma pochete com 143 porções de entorpecentes. Ao todo foram apreendidas 28 petecas de cocaína, 45 buchas de maconha, 70 pedras de crack. Além disso, os brigadianos também recolheram 10 munições calibre 22 milímetros (mm), um aparelho celular e R$ 362,00.

Diante dos fatos, o criminoso, que já tinha passagens pelo crime de ameaça, foi levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

Ação em Palmares apreendeu dinheiro, objetos e 143 porções de entorpecentes.

CRÉDITO FOTO 1: GMT

CRÉDITO FOTO 2: BM