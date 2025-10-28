Sessão da Câmara contará com votação de três Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (28) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação de três Projetos de Lei (PLs), incluindo o de no 146/2025. De autoria do presidente da Câmara, o vereador Rossano Teixeira (PDT), o texto denomina de Rua Darcy Assis uma via localizada na lateral da ERS-389 (Estrada do Mar), no bairro Albatroz.

Sócio-fundador do Clube de Planadores Albatroz, o homenageado também fundou a Albatroz Escola de Iniciação Profissional à Aeronáutica (AEIPA). O instrutor de voo também foi responsável pela projeção de aviões, os quais chegaram a ser utilizados pela Força Aérea Brasileira (FAB) e também pela Marinha do Brasil. Darcy faleceu em 26 de maio de 2005, na cidade de São Paulo (SP), aos 79 anos.

O PL, assim como todas as demais preposições estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (31).

CRÉDITO: Ascom CMVO