Dez pessoas são presas e adolescente é apreendido por tráfico

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na quinta-feira (23), três pessoas foram presas por tráfico na região. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e ocorreram nos municípios de Capão da Canoa e Imbé.

Em Capão, um homem de 35 anos foi detido quando trafegava pelo bairro Parque Náutico abordo de um automóvel. Em buscas no veículo os Policiais Militares (PMs) encontraram uma pedra de crack, uma porção de cocaína, quatro porções de maconha e um aparelho celular. Também em Capão da Canoa, um indivíduo de 19 anos foi preso no bairro Santa Luzia carregando duas porções de maconha, quatro porções de cocaína, um celular e 242 reais em dinheiro. Já em Imbé, os brigadianos prenderam um sujeito de 49 anos na região central do município. De acordo com a BM, o sujeito estava carregando 240 porções de cocaína, além de um celular.

Criminoso foi preso carregando 240 porções de cocaína durante ação em Imbé.

OUTRAS AÇÕES

Na sexta (24), mais dois indivíduos foram detidos pelo 2º BPAT. Em Capão da Canoa um adolescente foi apreendido carregando uma mochila contendo dois tijolos e mais 12 porções de maconha. Já em Xangri-lá, um homem foi preso com cinco porções de cocaína, cinco tijolos e seis porções de maconha, além de duas balanças de precisão, um celular e mais de 200 reais. A prisão ocorreu no balneário de Rainha do Mar. O indivíduo tem antecedentes por homicídio, tráfico e desobediência.

Ação em Xangri-lá apreendeu dinheiro, objetos e porções de entorpecentes.

Na madrugada de sábado (25), os agentes da Força Tática do 2º BPAT realizavam patrulhamento em Xangri-lá, quando receberam informações de que homens armados teria praticado um roubo na região. Após buscas, os policiais abordaram dos suspeitos na praia de Atlântida. Com a dupla foram apreendidos: um revólver, uma pistola, 22 munições, três porções de maconha e um aparelho celular. Diante dos fatos, os sujeitos foram detidos.

Já na noite de sábado, mais duas pessoas foram presas por tráfico em Capão. Em Capão Novo, um homem foi preso carregando um revólver calibre 38 milímetros (mm), seis munições, duas balanças de precisão, três porções de cocaína, além de 11 porções e um tijolo de maconha. Em outra ação na cidade, um indivíduo foi detido em posse de um tijolo de maconha e 122 pedras de crack. Além da droga, os PMs também apreenderam uma balança de precisão e uma faca.

Policiais apreenderam objetos, um tijolo de maconha e 122 pedras de crack em Capão.

Para fechar, mais dois traficantes foram presos por tráfico na região. As prisões ocorreram em Imbé. De acordo com a BM, os policiais da Força Tática foram acionados após recebem a denúncia de que indivíduos estariam realizando a tele-entrega de drogas. Durante as buscas, um automóvel Logan foi abordado trafegando pela Avenida Paraguassu em atitude suspeita.

No veículo estavam dois homens. Com eles foram apreendidas 130 buchas de cocaína, uma balança de precisão e um celular. Ainda conforme a Brigada, um dos indivíduos relatou que possuía mais entorpecentes em sua casa. Imediatamente, os brigadianos foram até o local indicado, onde encontraram mais 60 buchas de cocaína, além de 16 gramas de maconha.

Todos os criminosos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde seguirão a disposição da Justiça.

Ação em Imbé apreendeu objetos, 16 gramas de maconha e 190 buchas de cocaína.

CRÉDITOS: BM