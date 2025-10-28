Panvel oferece vagas de emprego para o Litoral

A Rede de Farmácias Panvel A Panvel acaba de ampliar sua atuação no Litoral Norte gaúcho com a abertura de uma nova loja em Xangri-lá. Localizada na Avenida Paraguassu, no 75, a quarta filial no município oferece um ambiente completo, reunindo uma ampla linha de medicamentos, produtos de beleza e bem-estar, além dos serviços do Panvel Clinic.

O espaço conta com sala de atendimentos farmacêuticos, como aplicação de injeções, aferição de pressão e glicemia, além de orientações especializadas. Com funcionamento de segunda a sábado, das 7h e 30 às 22h, e domingos e feriados, das 8h às 21h, a loja também atende a diversos Convênios, incluindo Ipê Saúde, Sicredi e OAB RS.

VAGAS DE EMPREGO

A inauguração da nova loja em Xangri-lá faz parte do movimento de expansão e preparação da Panvel para o aumento da demanda no Verão. Nesse contexto, a Rede também está realizando até a próxima sexta-feira (31) um Processo Seletivo para mais de 100 vagas CLT para as suas lojas de Capão da Canoa, Imbé e Tramandaí. Os interessados em participar podem se inscrever por meio do link: https://lojaspanvel.gupy.io/jobs/9937738?jobBoardSource=gupy_public_page.

CRÉDITO: Divulgação