Ossada é encontrada na região

A Brigada Militar (BM) foi acionada na tarde de domingo (26), após um morador encontrar uma ossada humana em Palmares do Sul. Os restos mortais foram encontrados em uma área de campo localizada na Rua Antônio de Souza Teixeira, no bairro Agreste. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado e confirmaram o fato.

Segundo a BM, a ossada estava em estado avançado de decomposição. Ela foi encaminhada ao Posto Médico Legal (PML), onde passará por necrópsia para ser identificada a identidade da vítima e a causa de sua morte. O caso foi registrado na Delegacia e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.