Operação policial apreende mais de R$ 50 mil

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), em parceria com a Brigada Militar (BM), deflagrou na tarde de sexta-feira (24), uma Operação para cumprir mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade. A ação visa o combate ao tráfico de drogas na região.

Durante os trabalhos, os policiais vistoriaram um estabelecimento comercial. Com auxílio do Canil do Comando Regional de Policiamento do Litoral Norte (CRPO Litoral) foram encontrados 56 mil reais. De acordo com a PC, o dinheiro estava escondido dentro de um freezer.

Sem saber informar a origem do valor, um homem que estava no comércio foi preso. O indivíduo, de 34 anos, já tinha antecedentes por homicídio e tráfico. Ele foi levado a Delegacia do município para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

CRÉDITO: PC