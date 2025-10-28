Litoral Norte receberá Convenção Regional de Supermercados

Entre terça (28) e quarta-feira (29), o Centro de Eventos de Tramandaí receberá a 61ª Convenção Regional de Supermercados. A programação contará com palestras com alguns dos maiores especialistas em varejos do país, os quais vão compartilhar experiências, tendências e boas práticas de gestão. As inscrições podem ser feitas por meio do site: www.agas.com.br. Além disso, haverá o sorteio de um Fiat Mobi zero quilômetro. Poderão participar os associados que realizarem compras a cima de mil reais.

Organizado pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o evento promete bater os R$ 26 milhões em transações firmadas entre supermercadistas e expositores durante a Convenção de 2024. Para a edição deste ano foram disponibilizados dois pavilhões, havendo um aumento de 40% no número de estandes. Lembrando que o acesso Aos pavilhões é gratuito.

CRÉDITO: Divulgação