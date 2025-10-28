Jovem sofre tentativa de homicídio

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de sexta-feira (24), para atender a uma briga em um bar de Balneário Pinhal. O caso aconteceu em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Salzano Vieira da Cunha, na praia de Magistério. Quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao local, encontraram um homem com perfurações no baço e no estômago. A vítima, de 24 anos, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Tramandaí (HT, onde segue internada.

Durante buscas na região, os brigadianos conseguiram localizar três indivíduos de 19, 35 e 45 anos. O trio estaria envolvido nas agressões ao jovem. Com os sujeitos foi apreendido um canivete, suposta arma utilizada no crime. Conforme a BM, os homens aparecem em imagens de câmeras de vigilância durante um desentendimento com o ferido e a irmã da vítima. Diante dos fatos, eles foram detidos e encaminhados ao sistema prisional. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.