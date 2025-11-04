Sessão da Câmara contará com votação de dois Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (4) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação de dois Projetos de Lei (PLs), incluindo o de no 147/2025. De autoria do Executivo, o texto altera a Lei nº 4.493, de 15 de dezembro de 2009, referente ao Programa de Premiação Enfeite Natalino.

O PL, assim como todas as demais preposições estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

CRÉDITO: Ascom CMVO

