Vila Olímpica recebeu Cine Solar

OSÓRIO – Na noite de sábado (1), o Centro Esportivo Professor Davi José Fleck (Vila Olímpica) recebeu o Cine Solar. Em sua nona edição, o evento é realizado pelo Grupo CPFL Energia, juntamente com o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e conta com recursos da Lei Rouanet.

O evento teve apoio da prefeitura local, por meio da Assessoria de Cultura, a qual é ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude. O vice-prefeito Ed Moraes e assessora de Cultura, Karol Schmitz, estiveram presentes. Na ocasião, o público pode assistir a apresentações de alguns curtas além do longa ‘Saneamento Básico, o Filme’.

Com participação de grande elenco, incluindo: Bruno Garcia, Camila Pitanga, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Paulo José e Wagner Moura, a comédia brasileira foi lançada em 2007, tendo direção do saudoso Jorge Fernando. O filme conta a história de uma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do Rio Grande do Sul. Durante a trama, os personagens recorrem a um vídeo caseiro para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam seu povo.

Além das exibições, os presentes puderam conhecer o furgão do projeto, o qual, além de carregar todo o cinema, se transforma em uma Estação de Ciências, com trabalhos que ressaltam a arte, a sustentabilidade e a tecnologia.

CRÉDITO: PMO

