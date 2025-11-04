Rompimento de tubulação causa vazamento de esgoto

OSÓRIO – A Corsan foi acionada na tarde de sábado (1), após uma tubulação romper e causar o vazamento de esgoto no bairro Porto Lacustre. O fato ocorreu em trecho da Rua da Lagoa. Imediatamente, os agentes foram até o local e iniciaram o trabalho para conter o vazamento. Para isso, foi necessário o bloqueio da rua. Em seguida, houve a limpeza da via e a liberação do trânsito. Vale ressaltar que a Corsan não informou a causa do rompimento da tubulação.

CRÉDITO: Divulgação

