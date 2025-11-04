Duas pessoas são presas e adolescentes são apreendidos por tráfico no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na sexta-feira (31/10), um homem foi preso e um adolescente foi apreendido durante ações do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Santo Antônio da Patrulha.

De acordo com a BM, a dupla foi flagrada por câmeras de vigilância praticando vandalismo na cidade. Após buscas, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar os dois indivíduos, de 26 e 14 anos, respectivamente, caminhando pelo bairro Jaú. Com eles foram apreendidas 316 porções de entorpecentes, incluindo 42 de maconha, 75 pinos de cocaína e 199 pedras de crack, além de uma balança de precisão.

AÇÃO EM CAPÃO

Também na sexta, outro homem e outro adolescente foram detidos por tráfico, desta vez em Capão da Canoa. A prisão foi efetuada pelos agentes do 2º Batalhão do Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT). Conforme a Brigada, os PMs realizavam patrulhamento quando avistaram um automóvel GM/Corsa estacionado em uma via da cidade. Ao se aproximarem do veículo, os brigadianos sentiram um forte cheiro de maconha e resolveram efetuar a abordagem.

No carro estavam um homem, de 21 anos, e um adolescente, de 13 anos. O menor, ao perceber a presença dos brigadianos, tentou sair correndo carregando um pote com porções de drogas, mas acabou sendo apreendido. Já em buscas no Corsa foram encontrados mais materiais ilícitos, sendo o condutor preso.

Durante a ação foram apreendidos: uma porção e um cigarro de maconha, 94 porções de cocaína, objetos, incluindo duas facas, três balaclavas e três aparelhos celulares, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2.671,00 (dois mil seiscentos e setenta e um reais), assim como o veículo

Todos os detidos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde seguirão a disposição da Justiça.

CRÉDITOS: BM