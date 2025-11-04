Palestra celebra valorização do Idoso

OSÓRIO – Para celebrar o mês de valorização a pessoa idosa, a Câmara de Vereadores recebeu na manhã da última sexta-feira (31/10) a palestra intitulada ‘Envelhecimento e Longevidade: Desafios de bem viver na sociedade presente, a qual ministrada pelo geriatra Newton Luiz Terra.

Na ocasião, estiveram presentes diferentes autoridades locais, incluindo: o prefeito Romildo Bolzan Júnior; a vice-presidente da Câmara de Vereadores, Professora Isabel; além dos secretários Municipais Marcelo Reis (Educação) e Vagner Gonçalves (Desenvolvimento, Turismo, Juventude e Cultura). O evento foi organizado pela Associação Gerontólogos de Osório (Agero) e contou com apoio do Executivo, do Legislativo, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, do Clube de Mães Unidas Venceremos e do Sesc.

Realizado na Câmara de Vereadores, evento contou com a presa de autoridades durante a Mesa de Abertura.

CRÉDITOS: PMO