Osório passa a contar com diferentes CEPs

Depois de Capão da Canoa e Tramandaí, Osório passou a contar com Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro. De acordo com os Correios, a nova codificação busca melhorar a qualidade dos serviços de entrega, além de facilitar a localização de endereços por parte dos moradores, prestadores de serviços e empresas.

Até então, o município contava apenas com um CEP (95520-000). Com a mudança, 541 logradouros de 38 bairros e distritos passaram a ter 706 CEPs. Os novos CEPs começaram a valer no sábado (1). Vale ressaltar que o antigo CEP seguirá valendo até 31 de janeiro de 2026, quando sairá de funcionamento. Para saber o novo código de endereço basta acessar o site dos Correios, e realizar a pesquisa na aba ‘Busca CEP’, disponível no link:buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php.

Outras duas cidades do Litoral Norte gaúcho deverão adotar os CEPs por logradouros até o final deste ano: Santo Antônio da Patrulha e Torres. Lembrando que ainda não há uma data definida para que isso ocorra.

CRÉDITO: Divulgação