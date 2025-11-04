Operação da PF cumpre mandados no Litoral

A Polícia Federal (PF) deflagrou na última quinta-feira (30/10), a Operação Mala Suerte. A ação tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas e visa coibir a utilização de estruturas públicas em atividades ilícitas. As investigações tiveram início em dezembro de 2023, após um morador do Litoral Norte gaúcho ser preso por tráfico internacional na cidade de Jaguarão, na região Sul do Estado.

Durante os trabalhos, a PF identificou que o preso trabalhava com servidor público e integrava um esquema de tráfico, se utilizando de veículos oficiais para o comércio dos materiais ilícitos. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Osório e Porto Alegre, sendo apreendidos diversos materiais, incluindo documentos.

Além do servidor, outros dois homens foram identificados no esquema. A dupla, moradora da região Metropolitana, fornecia os entorpecentes que seriam vendidos. Segundo a Polícia, um deles utilizava contas bancárias em nome da sua companheira para ocultar e movimentar valores originários do crime. O trio já está preso e seguirá a disposição da Justiça. A PF agora tenta identificar outros envolvidos no esquema.

CRÉDITO: PF