Litoral Norte receberá novas praças de pedágio

O governador Eduardo Leite apresentou na última terça-feira (28/10), o projeto de concessão do Bloco 1 de rodovias localizadas nas regiões Metropolitana, Litoral Norte e Serra. O projeto abrange 454 quilômetros (km) de extensão, passando pelas ERSs 010, 020, 040, 115, 118, 235, 239, 466 e 474. Ao todo, serão 27 cidades beneficiadas, incluindo: Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Palmares do Sul e Santo Antônio da Patrulha.

Entre as melhorias, estão previstos 213,7km de duplicações, 12,5km de terceiras faixas e 21,7km de faixa adicionais. Além disso, serão 363,4 quilômetros de acostamentos, 88,48km de marginais e 31 passarelas para pedestres. O bloco de rodovias ainda contará com estradas resilientes, com construção de pontes novas em cotas mais elevadas nos trechos sujeitos a inundações, adaptação de dispositivos de drenagem, obras para prevenção de erosões e deslizamentos associados a chuvas intensas, adequação de aterros e taludes de corte em áreas de risco, entre outras medidas.

Além disso, também haverá socorro mecânico 24 horas, ambulância e socorro médico em tempo integral, monitoramento por câmeras, bases de atendimento aos usuários e ponto de parada e descanso para caminhoneiros e motoristas. O investimento total será de R$ 6,41 bilhões ao longo dos 30 anos da concessão, sendo repassados R$ 4,86 bilhões nos primeiros 10 anos. Cerca de R$ 1,5 bilhão será repassado pelo Governo do Estado, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Mapa detalha as rodovias e obras contempladas no Bloco 1 de concessões.

SISTEMA FREE FLOW

O Bloco 1 terá o sistema de cobrança eletrônica Free Flow, com a instalação de pórticos sem cancela. O custo do quilômetro no bloco de rodovias, com o aporte de R$ 1,5 bilhão do Governo do Estado, equivale a R$ 0,21 (vinte e um centavos). Sem o aporte, o valor do quilômetro seria de R$ 0,32 (trinta e dois centavos), elevando a tarifa final aos usuários. Vale ressaltar que na ERS-118, não haverá cobrança de pedágio.

Ilustração mostra mapa das rodovias e uma tabela com a tarifa de concessão do bloco 1.

PRÓXIMOS PASSOS

O projeto de concessão será debatido com a população no período de consulta pública, com a realização de audiências públicas. As datas e os locais serão divulgados pelo governo, e a expectativa é que os eventos ocorram no mês de novembro. A publicação do edital está prevista para o primeiro trimestre de 2026; a realização do leilão, por sua vez, deve ocorrer no segundo semestre do mesmo ano. Com o leilão bem-sucedido, a assinatura do contrato poderá ser realizada no final de 2026.

