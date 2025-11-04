Incêndio destrói residência no bairro Popular

OSÓRIO – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na tarde de domingo (2), após um incêndio atingir uma residência no bairro Popular. Imediatamente, os agentes foram até o local indicado, que fica na Rua Maquiné, e iniciaram o combate às chamas. O imóvel ficou completamente destruído. Felizmente, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio não foi identificada. A suspeita é de que tenha ocorrido devido a um problema da fiação elétrica.

Passado o ocorrido, o proprietário do imóvel, o senhor Vanderlei Ferreira, pede ajuda para conseguir reconstruir a casa onde morava com o filho. Após perder todos os seus pertences a família está aceitando qualquer tipo de doações. Valores em dinheiro podem ser entregues via PIX, na chave 51980567755 (telefone), em nome de Vanderlei Ferreira.

CRÉDITO: CBM