Homem é morto após entrar em tiroteio com policiais

A Brigada Militar (BM) foi acionada na tarde de sexta-feira (31/10) após receber informações de que um homem estava realizando disparos com uma arma de fogo em um endereço no bairro São João, em Torres. E, imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado.

De acordo com a BM, o indivíduo, ao avistar a viatura, disparou um tiro contra os PMs e fugiu para o fundo do pátio da casa, dando início a uma perseguição. Durante a fuga, o sujeito voltou a atirar contra os brigadianos, que precisaram revidar, atingindo o homem. Mesmo ferido, o criminoso conseguiu furtar um automóvel e fugir. O veículo foi localizado próximo a moradia, com marcas de sangue no seu interior.

Já o indivíduo teria voltado a residência, onde os policiais tentaram aborda-lo novamente. Porém, mais uma vez o sujeito se negou a obedecer, atirando contra os brigadianos, que voltaram a revidar e, desta vez, acabaram matando o criminoso. O homem, que não teve a identidade e idade divulgadas, estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e possuía antecedentes por desacato, posse e tráfico de drogas, entre outros crimes.

O local foi isolado para realização da Perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Torres e a Polícia Civil (PC) irá investigar o ocorrido.