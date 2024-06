Semana Municipal do Meio Ambiente se encerrará no sábado

OSÓRIO – Teve início na segunda-feira (3), a Semana Municipal do Meio Ambiente. Nesta edição, o tema é: Década do Oceano 2021-2030. A abertura oficial ocorreu durante a tarde de segunda, na Câmara de Vereadores e contou com a participação do prefeito Roger Caputi, do secretário de Meio Ambiente da cidade Anderson Armichi, do vice-presidente do Legislativo osoriense João Pereira e do coordenador do Jogue Limpo com Osório Aluízio Verdinho.

Após as falas das autoridades, deu-se início ao simpósio ‘Mobilização Social na Educação Ambiental. Na ocasião, além de Verdinho, também puderam falar os seguintes palestrantes: Claudio Becker (Instituto EcoSurf), Cleverton da Silva (idealizador da EcoImbé e líder do Instituo Limpa Brasil) e Joana Leal (professora das Escolas Ildefonso Simões Lopes – Rural e Marquês de Herval).

O público presente também pode acompanhar uma exposição organizada pelo EcoSurf, a qual foi montada no hall de entrada da Câmara. Lá os participantes puderam acompanhar trabalhos didáticos sobre Biomarinha, além da apresentação do Projeto Mentalidade Marítima – A importância do mar para a nação brasileira, desenvolvido pelo EcoSurf, juntamente com o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Universidade Federal do RS (UFRGS), Campus Litoral Norte.

EcoSurf organizou mostra no hall de entrada da Câmara de Vereadores. – FOTOS 1 e 2: Samuel Capra

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Ao longo desta semana serão realizadas diversas atividades com os estudantes locais, incluindo palestras, oficinas, mostras, exposições, exibição de documentários e uma visita técnica ao Horto Florestal. A programação, que é totalmente gratuita, seguirá até sábado (8), quando ocorrerá o 4º Passeio Ciclístico do Prudente. A saída está marcada para às 9h, em frente à Escola.

Já na tarde de sábado, haverá um mutirão para Limpeza da Lagoa do Marcelino. Enquanto isso, o Memorial das Águas estará com uma exposição de animais empalhados. As duas atividades serão organizadas pelos agentes do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM). Lembrando que a programação completa do evento está disponível nas redes sociais da prefeitura.

A Semana Municipal do Meio Ambiente é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, juntamente com o Programa Jogue Limpo com Osório, e tem parceria com: o Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM), UFRGS/Ceclimar, Uergs, EcoSurf, EcoImbé, além das Escolas Prudente de Moraes e Rural. O evento ainda conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação, do Centro Universitário Cenecista (Unicnec), do Colégio Cenecista Marquês de Herval e da Câmara de Vereadores.