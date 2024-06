Terceirizada da CEEE Equatorial abre vagas de emprego para a região

O Grupo Setup, empresa catarinense que presta serviços terceirizados à CEEE Equatorial no RS, está com 400 vagas para eletricistas. As oportunidades são destinadas ao reforço na equipe para reparos da rede elétrica em cidades afetadas pelas enchentes no Estado. Dez municípios do Litoral Norte têm vagas disponíveis. São eles: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres e Tramandaí.

As vagas são para eletricistas de rede de distribuição (que trabalham com a rede elétrica desligada) e eletricistas de linha viva (que operam com o sistema ligado na “zona de risco”). Os salários são de R$ 2.170,09 (dois mil cento e setenta reais e nove centavos) e R$ 3.011,84 (três mil e onze reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente, com mais 30% de periculosidade para ambos os cargos.