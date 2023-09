Segurança e Fauna Marinha da região são discutidas durante Assembleia Geral

A sede da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) recebeu na manhã da última quinta-feira (14), uma Assembleia Geral. Na ocasião foram tratados diversos temas de importância relacionados a região, incluindo a preparação para o próximo Verão. O comandante do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e responsável por comandar a Operação Verão, o tenente-coronel Isandré Antunes, acompanhado do tenente-coronel Rodrigo, apresentou os preparativos para a próxima temporada de veraneio.

Um dos destaques será a instalação de Pelotão no município de Imbé. Nesta temporada, pela primeira vez a corporação contará com uma aeronave própria, além dos quadriciclos, e um maior efetivo. Também foram discutidas as condições e implementação de novas guaritas. Além disso, Isandré lembrou que serão contratados 440 Guarda-Vidas Civis para atuarem durante a Operação Verão. Dessas, serão 340 para a metade Norte do Estado. Por falar nisso, as inscrições estão abertas e seguirão até o dia 04/10. Informações como os requisitos, fases do processo seletivo, remuneração, oferta de vagas e previsão de cotas, podem ser encontradas por meio do link a seguir: (www.bombeiros.rs.gov.br/gvct-2023-2024).

Presente no encontro, o capitão-tenente Erick Limp de Almeida, coordenador da Agência da Capitania dos Portos de Tramandaí, apresentou aos prefeitos o trabalho realizado e solicitou apoio na elevação da Agência para uma Delegacia da Capitania dos Portos. Conforme Almeida, a mudança traria benefícios ao trabalho de controle e fiscalização realizado pelo órgão na Costa do Litoral Norte.

Representantes da Agência da Capitania dos Portos de Tramandaí se reuniram com prefeitos do Litoral.

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL

Outro ponto debatido durante a Assembleia, foi a preocupação com o avanço das palometas (piranhas) em rios e lagoas do Estado, que já foram encontradas neste ano no Rio Guaíba e na Lagoa dos Patos, o que deixou as autoridades em alerta para possíveis aparições desses peixes também nas águas do Litoral. Conforme o coordenador do Programa Jogue Limpo com Osório, o biólogo Aluísio Verdinho, a preocupação é iminente, principalmente, pelas lagoas da região serem interligadas, o que poderia ocasionar uma rápida expansão por todo o Litoral. Segundo ele, uma das ações para prevenir que isso aconteça é “o maior controle” em ligações de canais, açudes e embarcações que acabam trazendo os ovos das palometas.

A presidente da Amlinorte, Márcia Tedesco, solicitou ao Ibama uma reunião com a Divisão-Técnico Ambiental (Ditec) da Superintendência do Ibama do Estado (Supes/RS), a fim de orientar as autoridades locais e pescadores sobre o avanço das palometas e as possibilidades de atingirem a Bacia do Rio Tramandaí.

Ainda em relação as questões ambientais, a Assembleia contou com uma apresentação realizada pela diretora-substituta do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Universidade Federal do RS (UFRGS), Campus Litoral Norte, Cacinele Rocha,e pelo veterinário Dereck Amorim. Os dois ressaltaram a importância do trabalho do Ceclimar na recuperação de animais marinhos e aves em situação de vulnerabilidade na região. Segundo eles, nos últimos quatro anos houve um aumento no número de atendimentos a essas espécies, gerado principalmente pelos impactos do crescimento populacional no Litoral Norte.No final de suas falas, eles solicitaram apoio aos municípios, a fim de adquirir equipamentos e insumos que possibilitem assistir essas populações, cujos atendimentos só aumentam.

CULTURA – Ainda durante o encontro, foi apresentado o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Cultura (Codic) do Litoral Norte. E, na sequência, os organizadores do Fitecc Summit 2023 promoveram o evento que irá acontecer em Capão da Canoa. Marcada para ocorrer entre os dias 09 e 11 de novembro, a Feira de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo é promovida pela prefeitura de Capão da Canoa e reunirá as maiores autoridades em empreendedorismo e tecnologia do Estado, apresentando oportunidades de negócios e debatendo temas relacionados as inovações tecnológicas.

CARTA DE REPÚDIO

Ainda durante a Assembleia, os prefeitos da Amlinorte assinaram um documento de repúdio ao pronunciamento do vereador de Balneário Pinhal Aldo Meneghetti (MDB), realizado em Sessão Plenária na Câmara de Vereadores de Pinhal, onde falou mal da presidente da Associação Márcia Tedesco, a qual, também é prefeita do município. A seguir veja o que diz o manifesto:

COMUNICADO – “Consideramos a manifestação completamente desrespeitosa, infeliz, num posicionamento machista, preconceituoso e misógino, não correspondendo a postura exigida de um parlamentar, eleito pelo povo e que deveria defendê-lo. Os prefeitos do Litoral Norte se solidarizam incondicionalmente com a prefeita de Balneário Pinhal, Márcia Rosane Tedesco de Oliveira, atual presidente da AMLINORTE, mulher honrada, com excelente histórico na política estadual, cuja competência é inquestionável, e que foi covardemente atacada verbalmente em sessão plenária”, diz o manifesto. Após, o documento foi encaminhado à presidência da Câmara de Vereadores de Balneário Pinhal, com a solicitação de ser tornado público.