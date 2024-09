Ministério Público entra com ação contra candidatos a prefeito e vice-prefeito da região

As Eleições para a Majoritária de Palmares do Sul estão dando o que falar. Na última terça-feira (3), o Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou com uma ação contra a candidatura de Filipe Lang (PT) e Polon Oliveira (União Brasil). Os dois concorrem a prefeito e vice-prefeito de Palmares pela mesma chapa.

A ação pede a cassação do registro de candidatura de ambos, além da inelegibilidade dos dois pela prática de abuso de poder político e econômico. Filipe e Polon são alvo de uma Operação realizada pelo Ministério Público do Estado (MP-RS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Ambos teriam desviado doações destinadas para vítimas da enchente no município do Litoral Norte gaúcho. Os donativos seriam entregues para moradores não afetados como compra de votos.

Em resposta a ação, Filipe e Polon realizaram uma live nas redes sociais, onde alegaram serem inocentes sobre as acusações, atribuindo as denúncias como de cunho eleitoral.

Foto: Divulgação