19 candidatos a vereador da região têm candidaturas indeferidas

Além da Majoritária, 1.443 nomes estão na disputa por uma das 227 vagas nas Câmaras de Vereadores dos 23 municípios do Litoral Norte. O número poderia ser maior caso 19 pessoas não tivessem a candidatura indeferida. Somente em Osório, três candidatos estão inaptos para concorrerem nas Eleições deste ano: Jéssica Vargas (PL), Mosael Véio (PT) e Nilvani Vieira (PV).

Com isso, o número de candidatos ao Legislativo osoriense passou de 91 para 88. Além de Osório, outras sete cidades também tiveram candidatos a vereador impossibilitados de concorrer. São elas: Torres (4), Capão da Canoa (3), Cidreira (3), Santo Antônio da Patrulha (3), Itati (1), Mampituba (1) e Terra de Areia (1).

Osório, assim como SAP, Torres e Tramandaí têm 13 vagas para vereador. Capão e Imbé têm 11 vagas para os seus Legislativos. Já os outros 18 municípios possuem nove vagas para suas Câmaras de Vereadores. A disputada mais acirrada será em Tramandaí, onde 156 candidatos brigarão por 13 vagas. Torres e Capão, com 131 e 124 candidatos, respectivamente, também chamam atenção pelo número de candidatos. Por outro lado, em Morrinhos do Sul e Tavares, 50% dos candidatos a vereador irão ser eleitos. A seguir veja o número de candidatos a vereador para cada cidade da região:

CIDADES COM 13 VAGAS

Osório (88 candidatos), Santo Antônio da Patrulha (69 candidatos), Torres (131) e Tramandaí (156).

CIDADES COM 11 VAGAS

Capão da Canoa (124 candidatos) e Imbé (78 candidatos).

CIDADES COM 09 VAGAS

Arroio do Sal (66 candidatos), Balneário Pinhal (113 candidatos), Capivari do Sul (43 candidatos), Caraá (50 candidatos), Cidreira (88 candidatos), Dom Pedro de Alcântara (23 candidatos), Itati (24 candidatos), Mampituba (37 candidatos), Maquiné (43 candidatos), Morrinhos do Sul (18 candidatos), Mostardas (39 candidatos), Palmares do Sul (90 candidatos), Tavares (18 candidatos), Terra de Areia (28 candidatos), Três Cachoeiras (29 candidatos), Três Forquilhas (29 candidatos) e Xangri-lá (59 candidatos).

