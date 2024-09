Candidato a vice-prefeito de Palmares tem candidatura impugnada

A Justiça Eleitoral, por meio da 156ª Zona Eleitoral de Palmares do Sul, aceitou o pedido do Ministério Público (MP) e decidiu impugnar a candidatura de João Luiz Inácio. Ele concorria para vice-prefeito pelo MDB na chapa junto candidata a prefeita Vânia Moraes. A sentença foi divulgada no final da tarde de sexta-feira (6).

Conforme a decisão, João Luiz, que atuava como subprefeito de Granja Vargas, teria se licenciado do cargo três meses antes da Eleição, fora do prazo exigido pela Lei, que é de quatro meses antes do Pleito. Vale ressaltar que a decisão cabe recurso por parte do partido.

Foto: Divulgação