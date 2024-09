Bocal de Prata está impedido de realizar ensaios no Parque de Rodeios

OSÓRIO – O Piquete de Tradições Gaúchas (PTG) Bocal de Prata está impedido de realizar ensaios na sua sede, localizada no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva. A notificação foi dada pelo Ministério Público (MP) após denúncias de vizinhos alegando incômodo devido ao barulho.

Conforme a patroa da entidade tradicionalista, Carla Patrícia Ribeiro, as reclamações não vêm de hoje, mas, somente agora, o MP resolveu dar sequência no processo. A notificação exige adequações acústicas no espaço, prevendo multa de R$ 2,5 mil em caso de descumprimento.

Na próxima segunda-feira (16), acontecerá uma reunião com o promotor de Justiça para definir se a notificação seguirá ou não valendo. Enquanto isso, o PTG se vira como pode, realizando os ensaios em outros locais, como no ginásio da Vila Olímpica, o qual foi cedido pela prefeitura local, e também no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Gaúcho Litorâneo, em Tramandaí.

Foto: Divulgação