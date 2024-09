Ricardinho conquista sua quinta medalha nos Jogos Paralímpicos

Após perder para a Argentina nos pênaltis, a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos retornou a quadra montada em frente a Torre Eiffel, no sábado (7), para a disputa da medalha de bronze. Em jogo equilibrado, o Brasil derrotou a Colômbia por 1 a 0, com gol de Jefinho. Até então única campeã da modalidade nos Jogos Paralímpicos, a seleção conquistou a sua sexta medalha, sendo a primeira de bronze.

Presente em quatro dos cinco ouros conquistados pelo Brasil, o osoriense Ricardinho conquistou a sua quinta medalha nas Paralimpíadas: “Foi uma competição difícil. Nós sonhávamos muito com a sexta medalha de ouro, mas infelizmente acabamos batendo na trave. Saímos com o sentimento de dever cumprido por ter representado o país da melhor maneira possível”, resumiu o craque após ter ganho mais uma medalha obtida na Paralimpíada.

Eleito três vezes o melhor jogador do mundo no Futebol de Cegos, Ricardinho marcou apenas um gol em Paris, na vitória por 3 a 0 contra a França, em partida válida pela primeira fase da competição. Infelizmente, foi ele que acabou desperdiçando o pênalti decisivo no duelo contra a Argentina pelas semifinais, nada que manche sua belíssima carreira, que além de quatro ouros Paralímpicos, acumula três títulos mundiais, cinco Para-Panamericanos, entre muitos outros que conquistou junto com a Seleção e também no seu clube, a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc), de Canoas.

OURO INÉDITO

Na final do Futebol de Cegos, após empate em 1 a 1 no tempo normal, a França derrotou a Argentina nos pênaltis por 3 a 2, conquistando pela primeira vez a medalha de ouro na modalidade. Nas outras cinco edições que o Futebol de Cegos foi disputada (Tóquio – 2021; Rio de Janeiro – 2016; Londres – 2012; Pequim – 2008; e Atenas – 2004) o Brasil ficou com o título. Dessas, Ricardinho só não esteve presente na primeira conquista, ocorrida na Grécia.

RECORDE

Encerrada no domingo (8), esta edição dos Jogos Paralímpicos foi histórica para o Brasil, que bateu o recorde tanto de medalhas quanto de ouros. Ao todo, foram 89 medalhas conquistas em Paris, sendo 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. Com isso, o país terminou na 5ª colocação no Quadro de Medalhas, fato inédito em uma Palimpíada. A primeira colocação ficou com a China, que somou 220 medalhas, sendo 94 de ouro, bem a frente da Grã-Bretanha, que conquistou 49 ouros e 129 medalhas no total. Estados Unidos e Holanda fecharam o top 5, com 36 e 27 ouros, respectivamente.

Após quatro ouros, osoriense conquistou o bronze em Paris.

Fotos: Kacper Pempel e Divulgação