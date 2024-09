GAO estreia com derrota no Serramar

Na tarde de domingo (8), o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) foi ao Caraá enfrentar a equipe do Central pela primeira rodada do Campeonato Serramar. Em partida movimentada, o time de Osório acabou sendo derrotado pelo placar de 3 a 2. Tony Jr, Lucas Rex e Alison Daniel fizeram para os donos da casa. Pigmeu (duas vezes) descontou para o GAO.

Nas outras partidas, dois empates. Em Santo Antônio da Patrulha, o Serraria ficou no 0 a 0 com o União da Vila (Arroio do Sal). Já em Capivari do Sul, Minuano e Xangri-lá ficaram no 1 a 1. Antes disso, no domingo anterior (1), Mar Azul (Torres) e CCFC (Capão da Canoa) haviam empatado sem gols na abertura do Campeonato.

Com os resultados, a equipe osoriense está na última colocação do Certame, sendo a única derrotada na primeira rodada. Já o Central, lidera a competição com três pontos. Os outros seis times estão empatados, todos com um ponto cada. Lembrando que, na primeira fase, cada time jogará quatro jogos (dois em casa e dois fora). Ao final das quatro rodadas, os dois primeiros colocados avançam direto para as semifinais, enquanto que do 3º ao 6º jogarão um play-off para definir os outros semifinalistas, no seguinte cruzamento: 3º Vs 6º e 4º Vs 5º.

OUTRA DERROTA

Pelo Sub-13, o GAO foi goleado pelo Central por 9 a 0. Em Capivari, o Minuano derrotou o Xangri-lá por 3 a 1. Já em SAP, Serraria e União da Vila ficaram no 0 a 0. Antes disso, no outro domingo (1), o Mar Azul já havia vencido o CCFC por 4 a 0. Com os resultados, o Central é o líder pelo Saldo de Gols (SG), seguido por Mar Azul e Xangri-lá, todos com três pontos cada. Enquanto isso, o GAO é o lanterna com zero ponto, empatado com CCFC e Xangri-lá, perdendo no SG. Com formato semelhante ao Principal, no Sub-13 as duas melhores equipes da primeira fase avançam direto para a final.

2ª RODADA

A segunda rodada do Serramar está marcada para o próximo domingo (15). O GAO tentará se recuperar na competição recebendo o Minuano, no Estádio Wilmar Velho Pacheco. Além disso, acontecerão mais três jogos: Xangri-lá Vs Mar Azul, União da Vila Vs Central e CCFC Vs Serraria. Todos as partidas estão marcadas para iniciarem às 15h e 30min. Antes disso, às 13h e 30min, acontecerão as preliminares, com os duelos do Sub-13.

Fotos: Lucas Fabiano Santos e Divulgação